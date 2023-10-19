رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري: نؤيد قرارات الرئيس السيسي لحماية أمن مصر القومي

قال محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن جلسة مجلس النواب اليوم كانت تاريخية، حيث أكدت رفض الاحتلال الإسرائيلي ومخطط تهجير أهالي غزة، مشيرا إلى أن حزب الشعب الجمهوري يعلن دعمه وتأييده الكامل لقرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي.

وأضاف أبوهميلة، خلال كلمته بمؤتمر الأحزاب لدعم فلسطين، أننا نشيد بموقف الرئيس السيسي وكلمته القوية مع المستشار الألماني، لافتا إلى أن ما ترتكبه إسرائيل من ممارسات إجرامية مرفوضة ومخالفة للقوانين الدولية، ونوجه رسالتنا للكيان الصهيوني أننا نرفض كل الممارسات الإجرامية.

وطالب رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الجرائم واستهداف السيدات والأطفال في غزة، وأنهم مسئولين على كل هذه الجرائم، مؤكدا أننا نحيي مواقف الرئيس السيسي التي تعكس إخلاصه للوطن والشعب المصري.