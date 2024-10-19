الاحتلال يشن غارة للمرة الأولى على بلدة بعلول في البقاع الغربي بلبنان

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الاحتلال الإسرائيلي شنّ اليوم السبت، غارة للمرة الأولى على بلدة بعلول في البقاع الغربيّ.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن «العدو أغار على بلدة بعلول في البقاع الغربي؛ استهدفت شقة سكنية».

غارة للمرة الأولى على بلدة بعلول في البقاع الغربيّ pic.twitter.com/UYzoZyXlqv — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 19, 2024

يأتي هذا بينما واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها الجوية، واستهدفت مساء الجمعة عدداً من بلدات جنوب لبنان.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي، شنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.