مصطفى بكري: انفجار مسيرة في منزل نتنياهو تطور خطير يؤكد الفشل الأمني الإسرائيلي

قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن «الطائرة المسيرة التي أطلقها حزب الله من لبنان ودمرت منزل رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة ذات معني تؤكد الفشل الأمني الإسرائيلي».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت: «قبلها كانت هناك مسيرة نجحت في ضرب صالة الطعام للواء جولاني وقتلت وأصابت أكثر من 60 جنديا، انفجار مسيرة في منزل الإرهابي النتن ياهو في قيساريا هو تطور هام وخطير؛ سيبقي يمثل رعبا لإسرائيل، ويؤكد فشل نظرية الردع الإسرائيلية، ويحدث تحولا خطيرا في مسار الصراع».

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مسيرة أطلقت صباح اليوم السبت، على منزل نتنياهو في قيساريا، نافيًا وقوع إصابات جراء انفجارها.

وأضاف في بيان، نقلته وسائل الإعلام العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

وأصابت طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان منزلا في قيسارية مباشرة، دون إطلاق أي تحذير، وتم اعتراض طائرتين أخريين عبرتا من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار بسبب عبور الطائرات بدون طيار إلى المنطقة، في سلسلة من المستوطنات من الجليل الأعلى حتى حيفا، دون أية تحذيرات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد ثلاث طائرات بدون طيار تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، خلال الساعة الماضية.

ولفت إلى «اعتراض طائرتين بدون طيار، فيما ضربت طائرة بدون طيار أخرى مبنى في منطقة قيسارية، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات».