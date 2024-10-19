تنطلق اليوم فعاليات الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، «دورة فؤاد المهندس» برئاسة الفنان عمرو قابيل، وتقام مراسم الافتتاح في مسرح السامر، والتي تبدأ في السابعة مساءً.

وقررت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي إلغاء العرض الاحتفالي في حفل افتتاح الملتقى المقرر إقامته مساء اليوم، والاكتفاء بالكلمات الرسمية وفقرة التكريم، وذلك حدادًا على أرواح طلبة جامعة الجلالة، والذين قضوا نحبهم في حادث مروري، الاثنين الماضي.

ويكرم الملتقى في مراسم الافتتاح، الفنان أحمد صيام، الفنانة عايدة فهمي، الكاتب والمخرج المسرحي عماد الشنفري من سلطنة عمان، الفنانة رانيا عاطف، الفنان مصطفى أبو سريع، كما يكرم الملتقى اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس صاحب اسم الدورة السادسة.

وتتنافس في مسابقة الملتقى الرسمية 10 عروض المسرحية.. من مصر «الجريمه والعقاب» لفريق كلية طب أسنان جامعة القاهرة، من تأليف فيودور دوستويفسكي وإعداد محمود الحسيني، إخراج زياد محمد، وعرض «نهاية اللعبة» من جامعة حلوان، وعرض « حيث لا يراني أحد» تأليف وإخراج محمود صلاح من أكاديمية الفنون

وعن العروض العربية هي عرض «زلزال» لفريق الجامعة الأردنية، عرض «أجراس الدم» لفريق كليه الفنون الجميلة جامعه القادسية من العراق، عرض «هنانه» لفريق جامعة الملك سعود، وحدة المسرح ، من السعودية، عرض «قطرة من القمح » «ميلاد» من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية من صلاله، سلطنه عمان.

وعرض «Silence d uniconnu » لفريق المعهد العالى للفن المسرحى والتنشيط الثقافي من المغرب، عرض « توركاريه» لفريق جامعه دمشق - سوريا، وعرض «New Genesis » من رومانيا.

وتتشكل اللجنة العليا للملتقى برائسة من دكتور حسام بدراوي، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، ودكتور سمر سعيد، أمين عام الملتقى، دكتور أمل صديق عفيفي.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، انطلق في أكتوبر 2018 تحت الرعاية الرسمية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، و منذ الدورة الثالثة يقام سنويا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية دكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، و دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة دكتورة غادة جبارة، وجامعة الجلالة برئاسة دكتور محمد الشناوي، ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي.