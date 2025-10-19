وجَّه المهندس حسن يحيى حسن، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بضرورة تكثيف أعمال تطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحي ورفع كفاءتها؛ حفاظًا على استدامة تقديم الخدمة وإطالة العمر الافتراضي للشبكات، استعدادًا للتعامل مع أي طوارئ أو أزمات خلال موسم الشتاء.

وأوضح رئيس الشركة، أن قطاع التشغيل والصيانة والأفرع على مستوى المحافظة ينفذون خطة التطهير الدورية المعدة مسبقًا، والتي تشمل تطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحي بجميع المراكز، بجانب تفعيل الخطة الطارئة في أوقات الأزمات لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بحدوث طفوحات أو مشكلات في جودة المياه.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان كفاءة عمل الشبكات.

وشدد على أهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات بها، والإبلاغ عن أغطية البلاعات المكشوفة التي تتعرض للسرقة لاستبدالها فورًا بأغطية جديدة، حرصًا على سلامة المواطنين وحماية الشبكات من الانسداد.

كما ناشد المواطنين، سرعة التواصل والإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بانقطاع المياه أو الصرف الصحي من خلال رقم الخط الساخن (125)، الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات.