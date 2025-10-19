إقبال من المواطنين على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع درجات الحرارة

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالًا من المتنزهين، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط انتشار فرق الإنقاذ وتطبيق إجراءات السلامة على امتداد الشواطئ.

ورفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الرايات الخضراء في شواطئ القطاع الشرقي، والصفراء في القطاعين الغربي والعجمي، بينما تم رفع الرايات الحمراء على شواطئ سيدي كرير الشرقي والغربي نظرًا لارتفاع الأمواج.

ومن جانبهم، عبّر عدد من المنتزهين عن سعادتهم بالأجواء المشمسة ومياه البحر الهادئة نسبيًا، مؤكدين أن الإسكندرية تظل الوجهة المفضلة لقضاء العطلات.

وقال محمد المهدى، أحد مسؤولي شاطئ بحري، إن فرق الإنقاذ منتشرة بطول الشواطئ مع متابعة مستمرة لحالة البحر والتعامل الفوري مع أي طارئ، مشيرًا إلى أن غرف خلع الملابس والحمامات تعمل بكفاءة ومجانية لرواد الشاطئ.

من جانبه، دعا العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين إلى الاستمتاع بأجواء الإسكندرية مع الالتزام بتعليمات المنقذين، مؤكدًا أن الرايات المرفوعة تعكس حالة البحر بكل قطاع حفاظًا على سلامة الجميع.