السياحة: عودة لجان التفتيش على الفنادق للتأكد من جودة الخدمة

قال عبدالفتاح العاصى، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق: إن القطاع أعاد تفعيل اللجان التفتيشية على الفنادق والتى كانت قد توقفت بعد الثورة، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، مضيفا أن لجان التفتيش زارت فنادق البحر الأحمر بالكامل، وكان هناك تركيز على سلامة الأمن والغذاء، كما انتهت من التفتيش على شرم الشيخ وطابا ونويبع.

وأوضح أن هذه اللجان ستمر على الفنادق مرة أخرى خلال شهرين، مشيرا إلى أن الوزارة دفعت بلجان التفتيش على الفنادق الموجودة بالمحافظات السياحية وعلى رأسها شرم الشيخ بعد قرار بريطانيا رفع حظر السفر واستئناف الطيران السياحى، لافتا إلى أن حملات الوزارة لا تستهدف غلق الفنادق.

وأضاف العاصى، فى تصريحاته خلال انعقاد الجمعية العمومية للفنادق أن هناك 100 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء بعدد من المحافظات السياحية بعضها يستعد لدخول الخدمة قريبا، لافتا إلى أن إجمالى الغرف بالطاقة الفندقية ٢٠٥ آلاف غرفة.

وأكد أنه سيتم بالتعاون مع الغرفة رفع كفاءة الفنادق وخاصة أن جزءا كبيرا من فنادق شرم الشيخ طورت نفسها خلال عام فقط، «الوزارة تستهدف ميكنة كل الإجراءات التى تقوم بها واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الفنادق عن طريق ميكنة الإجراءات الخاصة بالتصاريح والتدريب؛ حيث وصلت لمراحل متقدمة فى خطتها التى تنتهى خلال ٦ أشهر».

من جانبه قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر: إن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء وصل إلى ٨٦ فندقا فى ١٥ مقصدا سياحيا تضم نحو ٢٢ ألف غرفة بما يعادل ١٠% من إجمالى الطاقة الفندقية.

وأضاف عاقل أن هناك ٨ فنادق تقدمت بطلب الحصول على برنامج النجمة الخضراء سيتم مراجعة معاييرها الخاصة من قبل الوزارة والغرفة ليتم ضمها إلى الطاقة الفندقية التى تراعى معايير السياحة المستدامة، كما تستهدف الغرفة إضافة ١٥ فندقا آخر بنهاية العام.