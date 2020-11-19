متظاهرون عراقيون يغلقون الشوارع الرئيسية والجسور وسط الناصرية

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أغلق محتجون عراقيون اليوم الخميس عددا من الطرق الرئيسية والجسور في محافظة ذي قار -375 كم جنوبي بغداد-.

وقال الشهود إن مجاميع من المتظاهرين قطعوا اليوم، الطرق الرئيسية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بإحراق الإطارات في الشوارع وغلق جسري النصر والحضارات للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار والكشف عن مصير المختطفين وتحسين الخدمات وحل أزمة الوظائف.

من جانب آخر، تجمع العشرات من المتظاهرين في مكان منفصل أمام مبنى شركة نفط ذي قار للمطالبة بتوفير وظائف وحل أزمة البطالة.

وبحسب الشهود، فإن القوات الأمنية انتشرت في الشوارع لضبط الأمن ومنع استهداف المباني الحكومية.