رئيس مدينة القصير يلتقي وفد من شباب المدينة لبحث إقامة معرض لبيع المستلزمات

التقى اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، وفدًا من شباب المدينة، وذلك لبحث إقامة معرض لبيع المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، بحضور رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية ومدير إدارة التموين ومدير المركز التكنولوجي بالإدارة ومفتشىي الرقابة الصحية وممثل الغرفة التجارية بالمدينة.

استعرض رئيس مدينة القصير خطة فعاليات إقامة المعرض، التي تتضمن كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان السلامة العامة للزوار، موجهًا بالالتزام بالأسعار المخفضة لتكون في متناول الجميع.

وأوضح الشباب أن المعرض سيقام يومي 25 و26 من شهر نوفمبر الجاري بقاعة مريم، خلف مدرسة السلام الإعدادية.

وأكد أنه يتمتع بخصومات وتخفيضات هائلة على جميع المنتجات، وذكر وفد الشباب أنه تم الاتفاق مع 23 محلًا لبيع منتجاتهم بأسعار مخفضة، وتشمل ملابس قطنية وملابس رجالي وأطفال وملابس حريمي وأدوات منزلية، وتجهيز عرائس وأدوات مدرسية وطرح ولعب أطفال وأحذية وشنط ومستحضرات تجميل وذهب صيني، ومفروشات وخامات ومستلزمات حلويات.

أشاد نصر بأفكار شباب المدينة، والتخفيف عن كاهل المواطنين فى جميع المجالات، مناشدًا كل الشباب بالعمل من أجل النهوض بالمدينة والمشاركة الإيجابية الواسعة، بما يعكس الوعي الاجتماعي الشامل.

ولفت مسؤولي الجهات الرقابية، إلى أن فكرة المعرض تندرج في ضوء تنمية التسوق، حيث ينتظر التجار كل عام باليوم المسمى بـ"البلاك فرايدي"، الذي يحل في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر سنويًا، للتخفيضات الهائلة والخصومات التي تقدمها المتاجر لبضائعها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتشجيع الشباب، وإظهار قدراتهم ودفعهم لسوق العمل، ليعود ذلك بالنفع عليهم وعلى المواطن.