مسؤول بالخارجية السورية: زيارة بومبيو للجولان المحتل خطوة استفزازية

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سونا»، مساء الخميس، إن «زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية».

وأضاف أن «سورية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة هذه الزيارة التي تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 497 والإجماع الدولي الذي رفض قرار إسرائيل بضم الجولان».

وزار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الخميس، هضبة الجولان المحتل، كأول وزير خارجية أمريكي يقوم بهذه الخطوة.

وتأتي زيارة بومبيو إلى مستوطنة بسجوت بعد سنة من تصريح قال فيه إن المستوطنات لا تشكل انتهاكا للقانون الدولي، مخالفا بذلك موقف الولايات المتحدة الثابت منذ فترة طويلة بهذا الشأن.

وقد اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي بسيادة إسرائيل على المرتفعات التي احتلتها في حرب 1967 وضمتها في عام 1981.