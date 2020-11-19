 فيديو.. رئيس شعبة الذهب: استمرار زيادة الأسعار لمدة لا تقل عن عام ونصف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. رئيس شعبة الذهب: استمرار زيادة الأسعار لمدة لا تقل عن عام ونصف

هديل هلال
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 3:08 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 3:08 ص

توقع وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، استمرار ارتفاع الذهب لمدة لا تقل عن عام ونصف، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر لازال الملاذ الآمن بالنسبة للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن استمرار حالة الشد والجذب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن سيؤدي إلى غلاء الأسعار.

ولفت إلى أن أزمة كورونا أثرت على الحالة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الذهب، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الوقت الحالي الأنسب بالنسبة للمواطنين لشراء المعدن الأصفر.

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