الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على تحقيق السلام الدائم

أكد محمد الحضرمي، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، حرص حكومته على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات وبما يضمن إنهاء "الانقلاب واستعادة الدولة ومنع أي بذور لتوليد صراعات جديدة".



جاء ذلك خلال لقاء الحضرمي، اليوم، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".



وأشار الحضرمي إلى أن الحكومة" قدمت الكثير من التنازلات وتعاملت بكل ايجابية مع مبادرات المبعوث الاممي بما فيها مشروع الاعلان المشترك".



وأدان الحضرمي، "الهجمات المستمرة للمليشيات الحوثية على محافظة مأرب، شرقي البلاد"، مضيفا "تلك المحاولات تعكس حقيقة ميليشيا الحوثي الرافضة للسلام وأن على المجتمع الدولي معرفة حقيقة الوضع في تلك المحافظة التي رحبت وأوت وأمنت مئات الالاف من اليمنيين النازحين من الإضطهاد والعنف الحوثي".



وأكد الحضرمي أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته للضغط على مليشيا الحوثي لإنها عرقلت معالجة خزان صافر كون الوضع لا يحتمل الانتظار.



وشدد على أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرا إلى التقدم والخطوات التي انجزت من قبل الحكومة في هذا الشأن.



وكان المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية وقعا في نوفمبر الماضي اتفاق الرياض الذي يهدف لإنهاء التوترات بين الجانبين.



كما أكد الحضرمي، أن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وتشكيل الحكومة وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن لخدمة كل اليمنيين والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى رأسها امن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية هو الذي سيوحد الجهود ويعيد تصحيح المسار لمواجهة المشروع الحوثي في اليمن.



وأوضح أن "استمرار بعض العناصر التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في التصعيد العسكري والسياسي غير المبرر لن يعيق الجهود المخلصة للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وعودة الدولة للعاصمة المؤقتة عدن".



من جانبهم، أعرب السفراء عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي بما فيها العودة للنقاشات حول مشروع "الاعلان المشترك"، وكذا تطلعهم لتنفيذ اتفاق الرياض ولإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في اقرب وقت ممكن" لما لذلك من انعكاس إيجابي على المسار السياسي العام في اليمن وكذلك على الوضع الاقتصادي".



ومنذ 6 سنوات يشهد اليمن صراعا مسلحا بين الجيش الحكومي مسنودا بقوات التحالف العربي، ومسلحي الحوثيين، ما أسفر عن مقتل وجرح مئات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلا عن جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.