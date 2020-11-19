دبي تشهد افتتاح أول كهف للأجبان لتلبية أذواق 200 جنسية

كشفت سلسلة متاجر بالإمارات عن افتتاح "كهف للأجبان"، يعد الأول من نوعه في المنطقة؛ لتلبية أذواق سكان الإمارات من مختلف الجنسيات.



وقال مسئولون في سلسلة متاجر التسوق "جرانديوس" إن الكهف الذي تم افتتاحه في منطقة جميرا بدبي يضم عشرات الأنواع من الجبن بمختلف مذاقاته وألوانه من كافة أنحاء العالم.



وأضاف المسئولون، في بيان اليوم الخميس، أن "كهف الجبن" يعد جزاءً رئيسًا من متجر جرانديوس في دبي، ويهدف لتلبية طلبات أكثر من 200 جنسية تقيم في الإمارة.



ولفتوا إلى أن المتجر يستقبل الزوار بمختلف جنسياتهم، لزيارة الكهف وتذوق الأجبان التي تربوا عليها في بلدانهم الأصلية.



وافتتحت فاطمة توكل وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وممثلين لقطاع البيئة بالإمارات فرعا جديدا لسلسلة متاجر "جرانديوس" في دبي، وهي أول سلسلة متاجر صديقة للبيئة في الإمارات، مشيرة الى أن الدولة تدعم خطط المتاجر التي تطبق ممارسات الحفاظ على البيئة بتقليل الهدر وخفض النفايات، وتعزز مفاهيم الاقتصاد الدائري.



وقال رجل الأعمال غسان عبود رئيس مجلس إدارة المجموعة المالكة للمتاجر إن جرانديوس تعد أول سلسلة متاجر تسوّق تطبق إجراءات متكاملة لحماية البيئة، وتحفز المستهلكين على التسوق بمسوؤلية للحفاظ على البيئة، إذ توفر لهم عربات التسوق والسلال المصنوعة من مواد معاد تدويرها، وتستغني عن الأكياس البلاستيكية لتحل محلها الحقائب الورقية، كما تدعو المتسوقين إلى إحضار حقائبهم الخاصة والقابلة لإعادة الاستخدام.