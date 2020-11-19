البرلمان الألماني يسمح بدراسة حظر منظمة الذئاب الرمادية التركية اليمينية

سمح البرلمان الألماني بدراسة حظر منظمة "الذئاب الرمادية" التركية اليمينية المتطرفة في ألمانيا.

وصادق البرلمان اليوم الأربعاء بالأغلبية على طلب مشترك مقدم من أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، يطالب الحكومة بدراسة حظر هذه المنظمة.

وبرر مقدمو الطلب هذه الخطوة بأن المنظمة عنصرية ومعادية للسامية ومعادية للديمقراطية وتهدد الأمن الداخلي في البلاد.

وحسب تقرير لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، فإن " الذئاب الرمادية" حملة وناشرو الأفكار القومية اليمينية المتطرفة، ونوه التقرير إلى ان المنظمة لها علاقات بحزب الحركة القومية في تركيا والذي يشكل تحالفا حكوميا مع حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (العدالة والتنمية).

كانت الحكومة الفرنسية، حلت منظمة "الذئاب الرمادية" في فرنسا قبل أسبوعين بدعوى أنها تثير التمييز والكراهية وضالعة في أعمال عنف، وقد رحب الطلب المقدم إلى البرلمان الألماني بالتصرف الفرنسي مع المنظمة " وربط ذلك بالأمل في أن تتبع دول أخرى النموذج الفرنسي".