نتنياهو يسعى لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية شمال القدس قبل انتهاء ولاية ترامب

كشف تقرير إخباري إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى دفع أعمال البناء في حي عطروت شمال القدس قدما قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو أعرب خلال محادثات مغلقة عن رغبته في الحصول على موافقة فورية من الولايات المتحدة على هذه الخطوة، وأنه سيطلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماعهما في القدس صباح اليوم الدفع لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في هذا الحي.

ورفض مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على هذا النبأ.

ووفق خطة كانت بلدية القدس قد طرحتها في شباط/فبراير من العام الحالي ستقام تسعة آلاف وحدة سكنية جديدة في الحي، وأن الحكومة قد رصدت ملايين الشواكل لهذا الهدف.