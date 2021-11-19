الأهلي يهزم سموحة بدوري محترفي اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، على نظيره سموحة السكندري، بنتيجة (34 - 22)، في الجولة الـ16 من دوري المحترفين للموسم الجديد (2021-2020).

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 18 - 9، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني من نهاية اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشياطين الحمر للنقطة رقم 43 يحتل بهم صدارة الترتيب، جمعهم الفريق من الفوز في 13 مواجهة والخسارة في واحدة أمام الزمالك.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري محترفين اليد من الموسم الماضي، بعدما فاز على الأهلي في مباراة فاصلة بينهما.