 تحالف تقوده «هيونداي للهندسة والإنشاءات» الكورية يفوز بمشروع لبناء مطار في بيرو - بوابة الشروق
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تحالف تقوده «هيونداي للهندسة والإنشاءات» الكورية يفوز بمشروع لبناء مطار في بيرو

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 9:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 9:24 ص

فاز تحالف تقوده شركة "هيونداي للهندسة والإنشاءات" الكورية الجنوبية بمشروع بقيمة 700 مليار وون (593 مليون دولار أمريكي) لبناء مطار جديد في بيرو بحلول عام 2025، وفقا لما أفادت به وزارة النقل في البلاد اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات (هيونداي إي آند سي) تقود التحالف الذي يضم مجموعة "جروبو أي سي إيه" المكسيكية وشركة "سينو هايدرو" الصينية و شركة "أتش في كونتراتيستاس" البيروفية في مشروع مطار تشينشيرو الجديد.

وقالت الوزارة إن التحالف سيبدأ في أعمال بناء المطار الدولي يوم غد السبت.

ومن المتوقع أن يستوعب مطار تشينشيرو الجديد أكثر من 5 ملايين مسافر سنويًا ويوفر سهولة الوصول إلى ماتشو بيتشو، التي تعود لحضارة شعب الإنكا والتي تقع في أعالي جبال الأنديز.


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