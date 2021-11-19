حماة الوطن بالفيوم: افتتاح أمانة مركز طامية الثلاثاء المقبل

أعلن حزب حماة الوطن أمانة محافظة الفيوم، افتتاح وتدشين أمانة مركز طامية الثلاثاء المقبل بحضور العديدة من قيادات وأعضاء وأمناء اللجان بالمحافظة.

وصرح المهندس الحسينى مصطفى امين عام المحافظة أن تدشين أمانة مركز طامية بداية أولى فعاليات الحزب بعد تشكيل هيئة المكتب والأمانات ورؤساء اللجان، مؤكدًا أن الحزب ملك الوطن والمواطن وكلنا نعمل من أجل مصر وقدم الحزب كثيرًا من الخدمات، وحان الوقت للشعب المصري أن يعدل مساره نحو قيادة حقيقية تسعى إلى رفع شأن حياة المواطن المعيشية، مشيرا إلى أننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الديمقراطية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا المجمتع بالتكاتف وراء القيادة الحالية.

وأشار أنه خلال الفترة القادمة سيتم افتتاح وتدشين باقي أمانات المحافظة خاصة بعد الانتهاء من التشكيل النهائى لهيئة المكتب والأمانات ورؤساء اللجان لكل أمانة مركز.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عمر مسؤول قطاع شمال الصعيد أن افتتاح أمانة مركز طامية، يأتي تحقيقا لأهداف الحزب الساعية إلى الانتشار الجماهيري وثقة الشارع المصري في الحزب ومن منطلق دعم الحزب للمشاركة السياسية والمجتعية لجميع أهل الصعيد، لافتًا إلى أن افتتاح المقر هو مجرد بداية لأنشطة وفعاليات سوف تتم مشاركة أبناء طامية بها مستقبلًا.