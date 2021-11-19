اجتماع اللجنة العليا ببني سويف: قبول تظلمين والموافقة على 38 طلب تقنين جديد

ترأس محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (87) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور عاصم سلامة نائب المحافظ، وجمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع.. تمت الموافقة على قبول تظلمين و38 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 3146 طلبا، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 1656عقدا موزعا (1182عقود مباني + 474 عقد زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.