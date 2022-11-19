سوناك: بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بشحنة أسلحة جديدة للدفاع الجوي

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت فى كييف، اعتزام بلاده تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من أسلحة الدفاع الجوي.

جاء ذلك عقب اجتماع سوناك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، وفقا لوكالة أنباء (أوكرين فورم) الأوكرانية.

وقال سوناك: "فى الوقت الذى تنجح فيه القوات المسلحة الأوكرانية في صد القوات الروسية على الأرض، يتعرض المدنيون للقصف الوحشي من الجو، ولذا نقدم اليوم (حزمة جديدة من أسلحة) الدفاع الجوي، تشمل المدافع المضادة للطائرات والمعدات الرادارية والمضادة للطائرات المسيرة".

كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن شعوره بالفخر لمساندة بلاده لأوكرانيا منذ بداية الحرب.

وأضاف سوناك "أنا هنا اليوم لأقول إن المملكة المتحدة وحلفاءها سيواصلون مساندة أوكرانيا، وهي تكافح لإنهاء هذه الحرب الوحشية وتحقيق سلام عادل".

وأعاد رئيس الوزراء البريطاني إلى الأذهان أن بلاده قدمت لأوكرانيا هذا العام فقط مساعدات عسكرية تزيد قيمتها عن 2.3 مليار جنيه إسترليني، مشيرا إلى أن لندن ستقدم مساعدات عسكرية العام المقبل أيضا.