الأرجنتينيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في جولة الإعادة للانتخاب الرئاسية

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يتوجه نحو 35 مليون ناخب في الأرجنتين إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وفي خضم أزمة اقتصادية حادة، يتنافس في جولة الإعادة وزير الاقتصاد الأرجنتيني مرشح الحزب البيروني الحاكم سيرجيو ماسا، والشعبوي الليبرالي خافيير مايلي. وأظهرت آخر استطلاعات الرأي أن ماسا ومايلي على قدم المساواة تقريبا.

يشار إلى أن التصويت في الأرجنتين إجباري.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا "11:00 بتوقيت جرينتش" وتغلق في الساعة السادسة مساء "21:00 بتوقيت جرينتش".

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج الأولية صباح يوم غد الاثنين.

وتعهد مايلي، "الرأسمالي الفوضوي"، كما يصف نفسه، بإحداث تحول جذري في البلاد، فهو يريد إدخال الدولار الأمريكي كعملة قانونية، وإلغاء البنك المركزي والعديد من الوزارات وخفض الإنفاق الاجتماعي بشكل جذري.

وقال الخبير الاقتصادي مارك فايسبروت من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية الأمريكي: "لم يتم انتخاب أي شخص متطرف للغاية في القضايا الاقتصادية رئيسا لدولة في أمريكا الجنوبية".

وأضاف فايسبروت، "أن آراءه وقيمه المتطرفة تتجاوز سياسة الاقتصاد الكلي إلى حد بعيد، فهو يكاد لا يعترف بأي دور شرعي للحكومة في بعض أهم السياسات التي يرى معظم الأشخاص أنها ضرورية لمجتمع ديمقراطي وإنساني ومستقر".

ويحظى البرنامج الراديكالي الذي خطط له مايلي بشعبية خاصة بين الشباب الذين لم يعرف الكثيرون منهم سوى الحياة في ظل الأزمات المستمرة، ويشعرون بخيبة أمل إزاء المؤسسة السياسية ويريدون بداية جديدة.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يواصل مرشح الحكومة ماسا، السياسة الحالية للتدخل الحكومي الكبير في الاقتصاد والبرامج الاجتماعية واسعة النطاق.