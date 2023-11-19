الدرندلي: أرضية ملعب مباراة مصر وسيراليون جيدة

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على قوة المنتخب الوطني خلال الفترة الحالية، مُشيرًا أن الفراعنة يهدفون لتحقيق الانتصار على سيراليون.

وقال خالد الدرندلي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "نمتلك منتخبًا قويًا، وهذه حقيقة وليست كلام.. والفوز على جيبوتي منح اللاعبين دفعة قوية وثقة، ونريد الحصول على النقاط الثلاثة أمام سيراليون".

وأضاف: "الأجواء جيدة جدًا في ليبيريا، ومعنويات اللاعبين عالية جدًا، وليس هناك مشكلة في اللعب على النجيل الصناعي، والملعب ليس سيئًا، واللاعبين تعودوا على ذلك".

وتابع: "سيكون هناك حضورًا جماهيريًا كبيرًا من سيراليون وليبيريا من أجل مشاهدة لاعبي مصر مثل محمد صلاح ومحمد النني، الذين لا يشاهدونهم إلا عبر التلفزيون".

وأتم خالد الدرندلي تصريحاته قائلًا: "تعادل بوركينا فاسو وغينيا بيساو في مجموعة مصر؟ بالتأكيد هذا أمر جيد بالنسبة لنا وفي مصلحتنا، والآن نريد الفوز أمام سيراليون حتى نصل إلى 6 نقاط، والحفاظ على صدارة المجموعة".

ويواجه المنتخب المصري نظيره السيراليوني في السادسة مساء اليوم الأحد، بليبيريا، لحساب منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.