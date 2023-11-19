قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية، لصالح المواطن المصري.

وأشارت الى أن البحيرة شهدت خلال تلك الفترة طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم، مؤكدة أن ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان؛ وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة.

وشهدت المحافظة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 تنفيذ 9306 مشروع في كل المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 141 مليارا و300 مليون جنيه، تم الانتهاء من 6768 مشروعا بتكلفة إجمالية 78 مليار و600 مليون جنيه، وجار العمل في 2538 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليارا و700 مليون جنيه.

وتابعت نائب محافظ البحيرة: "إننا نجني الآن ثمار الاستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يوما بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين".