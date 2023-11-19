اتحاد الكرة يكشف موقف إمام والشحات وحامد من معسكرات المنتخب القادمة

كشف خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم موقف طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، ثلاثي المنتخب الوطني من معسكرات الفراعنة القادمة.

وأشاد خالد الدرندلي، بالطريقة التي تعامل بها روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني مع استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من معسكر الفراعنة الجاري.

وقال خالد الدرندلي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "روي فيتوريا أدار ملف استبعاد الثلاثي بحكمة واحترافية، وما حدث لم يؤثر على المنتخب لأنه قد يحدث في أي مكان آخر".

وأضاف: "استبعاد اللاعبين الثلاثة من المعسكر الجاري لن يؤثر على موقفهم من المعسكرات القادمة أيضًا، فهم ثلاثي له وزنه وتاريخه، وكانوا معنا كثيرا في معسكرات ماضية، وما حدث بعد مباراة جيبوتي لن يؤثر عليهم فيما هو قادم".

وتابع: "المعسكر يسير بشكل جيد، ولم يتأثر باستبعاد الثلاثي وليس هناك أي مشكلة، ويجب الوقوف مع منتخب مصر ودعم اللاعبين".

وأتم خالد الدرندلي تصريحاته قائلًا: "انظروا ماذا تفعل الجماهير مع منتخباتها الأخرى، التذاكر ليست غالية والأمور تسير بشكل سلس، ولا أعلم سر كسل الجمهور في عدم حضور المباريات، ونتمنى أن نرى الملعب ممتلئ بالجماهير في المباريات القادمة".