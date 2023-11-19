حزب الله: حققنا إصابات مؤكدة في 3 مواقع إسرائيلية

قالت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الأحد، إن مقاتليها استهدفوا 3 مواقع إسرائيلية في الضهيرة وجل العلام والجرداح وحققوا ما وصفها بـ"الإصابات المؤكدة".

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن صفارات الإنذار دوت في مرغليوت والمنارة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

في سياق آخر، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن مقاتليها "اشتبكوا الليلة الماضية مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون بقطاع غزة وأوقعوا بهم خسائر كبيرة".

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قد بثت أمس السبت، مقاطع فيديو لاستهدافها جنود إسرائيليين في منطقة بيت حانون.

ويُظهر أحد المقاطع استهداف مقاتلي القسام قوة من جنود الاحتلال متحصنة في أحد المنازل بقذيفة الياسين المضادة للتحصينات، في حين يُظهر مقطع آخر تمكن مقاتلي القسام من قنص جنديين إسرائيليين ومحاولة 4 جنود آخرين سحبهما بعد إصابتهما المؤكدة.