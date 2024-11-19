 الهند تقدم 2.5 مليون دولار للأونروا - بوابة الشروق
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الهند تقدم 2.5 مليون دولار للأونروا

وفا
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 7:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 7:32 ص

قدمت حكومة الهند، الدفعة الثانية والبالغة قيمتها 2.5 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي ضمن مساهمتها المالية السنوية البالغة 5 ملايين دولار للعام 2024-2025.

وقالت الممثلية الهندية لدى فلسطين في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إنه على مر الأعوام، وفي إطار سعيها إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين، قدمت الهند دعمها المالي الذي وصلت قيمته إلى 40 مليون دولار للبرامج والخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الغوث، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت مواصلة الهند توفير المساعدات الإنسانية والأدوية لتمكين وكالة الغوث من القيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.


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