السواحل الغربية للولايات المتحدة تستعد لإعصار القنبلة

حذرت السلطات الأمريكية من الفيضانات التي سترافق "إعصار القنبلة" الذي سيضرب في وقت لاحق شمال كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، ومنطقة شمال غرب المحيط الهادئ، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأصدر المركز الوطني للتنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم الثلاثاء، تحذيرات من أمطار غزيرة اعتبارا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، حيث سيضرب المنطقة أقوى نهر جوي، الذي هو عبارة عن منطقة طويلة وضيقة من الهواء في الغلاف الجوي تشبه النهر، وسيرسل أعمدة من الرطوبة تمتد بعيدا فوق المحيط الهادئ.

وأوضح ريتشارد بان خبير الأرصاد الجوية في المركز، في تصريحات، أن قوة العاصفة اشتدت بسرعة كبيرة لدرجة أنها تعتبر "إعصار القنبلة"، مرجحا أن يمتد مدى المناطق، التي قد تشهد هطول أمطار غزيرة بشكل خاص مع توجه عمود الرطوبة الكبير نحو الأرض، من جنوب بورتلاند بولاية أوريجون إلى شمال منطقة سان فرانسيسكو.

ودعا للحذر من خطر الفيضانات على الارتفاعات المنخفضة والعواصف الشتوية على الارتفاعات الأعلى، ومن رياح قوية ستضرب المنطقة، وقد تتسبب أيضا في انقطاع التيار الكهربائي.

وكان إعصار ميلتون قد ضرب في العاشر من أكتوبر الماضي السواحل الشرقية لولاية فلوريدا الأمريكية، ما تسبب بمقتل عشرة أشخاص، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.5 مليون منزل.