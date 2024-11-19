نقل سائحتين أستراليتين إلى مستشفى في تايلاند للاشتباه في إصابتهما بتسمم كحولي حاد في لاوس

ذكرت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل سائحتين أستراليتين إلى المستشفى في تايلاند للاشتباه في إصابتهما بتسمم كحولي حاد إثر تناول مشروبات ملوثة في مدينة سياحية بدولة لاوس المجاورة.

وذكرت صحيفة "ذا آيدج" الأسترالية، أن الشابتين، البالغتين من العمر 19 عاما، كانتا تقضيان عطلة في لاوس عندما أصيبتا بالمرض في مدينة فانج فينج السياحية.

وأحالت السفارة الأسترالية في لاوس الأسئلة المتعلقة بالقضية إلى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بالبلاد، والتي لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

وتعد فانج فينج، التي تبعد نحو ساعتين شمالي فينتيان، عاصمة لاوس، مقصدا شهيرة للرحالة وتشتهر بأجواء الحفلات.

ولم يرد فندق "نانا باكبكرهوستيل" حيث أقامت الفتاتان على الهاتف للتعليق.

ولم يتضح ما الذي تناولته الفتاتان، ولكن الميثانول يستخدم أحيانا كبديل رخيص للإيثانول في المشروبات المختلطة في الحانات غير الموثوقة ويمكن أن يسبب تسمما حادا، بل حتى الوفاة.

ولم يتسن على الفور التحقق من التقارير التي أفادت بتسمم سياح آخرين في نفس الحادث.