تحذير إيراني للإسرائيليين: مغادرة الأراضي المحتلة السبيل الوحيد للنجاة

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وجّه المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، رضا صياد، نداءً إلى الشعب الإسرائيلي دعاهم فيه إلى مغادرة إسرائيل، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لإنقاذ حياتهم هو ترك "الأراضي المحتلة".

تصريح المتحدث العسكري صياد، الذي بثّه التلفزيون الإيراني، تضمّن دعوة مباشرة للإسرائيليين بمغادرة البلاد.

وقال صياد في تصريحه الموجه إلى الإسرائيليين: "اتركوا الأراضي المحتلة، فهذا هو الطريق الوحيد لإنقاذ حياتكم".

وأشار صياد إلى أنه لم يعد أمام إيران خيار سوى الرد بشكل ساحق ومؤلم على الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف: "رد المقاتلين الإيرانيين الشجعان سيكون مدمرًا، ولا شك أنه سيطال جميع الأراضي المحتلة."

وأوضح أن العديد من المواقع الحيوية قد تم استهدافها، بما في ذلك المراكز العسكرية والأمنية ومراكز اتخاذ القرار، إضافة إلى مساكن القادة الإسرائيليين والعلماء.

وقال: "اتركوا الأراضي المحتلة، لأنها لن تكون صالحة للعيش بالنسبة لكم في المستقبل. ونؤكد أنكم لا يجب أن تسمحوا للنظام المجرم باستخدامكم كدروع بشرية".

كما شدد صياد على أن اللجوء إلى الملاجئ "لن يؤمّن الحماية".

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.