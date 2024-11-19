 إصابة 5 جنود إسرائيليين بمسيرة أطلقت من لبنان - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إصابة 5 جنود إسرائيليين بمسيرة أطلقت من لبنان


نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 11:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 11:37 ص

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 5 جنود - حالة اثنين منهم خطيرة - في استهداف موقع عسكري بمسيرة أطلقت من لبنان صباح اليوم، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة».

وفي وقت سابق، أعلن مستشفى رمبام الإسرائيلي وصول جريحين عبر مروحية عسكرية صباح اليوم، من شمال إسرائيل وصفت حالتهما بالخطيرة.

فيما أشار الإسعاف الإسرائيلي إلى إصابة 7 أشخاص إثر الدفعة الصاروخية باتجاه وسط إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مشيراً إلى اعتراض عدد منها، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

كما أفادت صحيفة «هآرتس»، اليوم، بإصابة 5 أشخاص في وسط إسرائيل بعد إطلاق 5 صواريخ من لبنان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك