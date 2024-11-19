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نادي كفر الشيخ يعلن وفاة لاعبه محمد شوقي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 9:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 9:40 ص

أعلن نادي كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة لاعبه محمد شوقي، متأثرا بالأزمة القلبية التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام القزازين بدوري القسم الثاني.

قال نادي كفر الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا علي فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون".

أضاف:" الله يرحمك يا شوقي".

وكان محمد شوقي قد سقط في مباراة كفر الشيخ والقزازين بشكل مفاجئ خلال أحداث المباراة، وتم نقله إلى مستشفى الزرقا.

وعاد قلب محمد شوقي للنبض بعد الصدمات الكهربائية، بعد تردد وفاته بعد اصابته بمباراة القزازين مع نادي كفرالشيخ، إلا أن الحالة لم تتحسن كثيرا على غرار الراحل أحمد رفعت.


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