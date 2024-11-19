السودان: انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول بمدينة بورتسودان

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انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب بمدينة بورتسودان تحت شعار "معاً لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام"، والذي تنظمه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان.

ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا)، تنعقد الجلسة الافتتاحية بتشريف رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومشاركة الوزراء وحاكم الأقاليم وولاة الولايات، فضلا عن رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالسودان ، وتستمر فعاليات المؤتمر ليوم غد الأربعاء .

ويستعرض المؤتمر أوراق عمل متخصصة وتجارب اقتصادية للعديد من الدول بغرض الوصول إلى خطط تفضي إلى استقرار اقتصادي مستدام في السودان في ظل الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع في البلاد.