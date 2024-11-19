 السودان: انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول بمدينة بورتسودان - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 1:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

السودان: انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول بمدينة بورتسودان

الخرطوم - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 1:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 1:25 م

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب بمدينة بورتسودان تحت شعار "معاً لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام"، والذي تنظمه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان.

ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا)، تنعقد الجلسة الافتتاحية بتشريف رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومشاركة الوزراء وحاكم الأقاليم وولاة الولايات، فضلا عن رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالسودان ، وتستمر فعاليات المؤتمر ليوم غد الأربعاء .

ويستعرض المؤتمر أوراق عمل متخصصة وتجارب اقتصادية للعديد من الدول بغرض الوصول إلى خطط تفضي إلى استقرار اقتصادي مستدام في السودان في ظل الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع في البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك