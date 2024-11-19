الشرطة البرازيلية تلقي القبض على 5 ضباط على خلفية محاولة انقلاب

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ألقت الشرطة البرازيلية القبض على خمسة ضباط على خلفية مخطط انقلاب للإطاحة بالحكومة وقتل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأفادت التحقيقات أيضا بأن مدبري الانقلاب خططوا أيضا لاغتيال نائب الرئيس جيرالدو ألكمين وألكسندر دي مورايس رئيس المحكمة العليا. وذكرت تقارير إعلامية برازيلية أن الخمسة الذين تم القبض عليهم هم أربعة ضباط بالجيش وضابط شرطة.

وذكرت الشرطة أنه تم تنفيذ مذكرات الاعتقال الخمس، فضلا عن ثلاث مذكرات تفتيش وضبط إلى جانب إجراءات أخرى، من بينها مصادرة جوازات سفر المشتبه بهم ومنعهم من التواصل مع أشخاص آخرين.

وقال القاضي الكسندر دي مورايس، الذي أصدر مذكرات الاعتقال، إن تحقيقا للشرطة كشف أن خطة الانقلاب ضمت أفرادا عسكريين تلقوا تدريبا لدى القوات الخاصة بالجيش ومسئولا رسميا كبيرا متقاعدا.