مستشار وزير الثقافة اللبناني: مبان أثرية تعرضت لهدم كامل في الجنوب بسبب الغارات الإسرائيلية

قال مستشار وزير الثقافة اللبناني الدكتور وسيم الناغي، إن الوزارة تسعى بكل الطرق إلى رصد كل الأخطار التي تتعرض لها المواقع الأثرية والتراثية في لبنان، رغم الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة والمنطقة أجمع.

وأشار «الناغي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، إلى «تسجيل جملة من الأضرار بدرجات متفاوتة في تلك المواقع»، ذاكرًا أن «بعض القرى الأثرية والتراثية تعرضت للهدم الكامل خاصة في منطقة الجنوب».

وأوضح أن «مبنى المنشية في مدينة بعلبك هُدم بالكامل جراء القصف والاعتداءات الإسرائيلية»، مردفا: «لم يتم رصد استهداف مباشر لمواقع التراث العالمي حتى الآن، ولكن يمكن أن تكون هناك أضرار غير مباشرة ناتجة عن ضربات القذائف والصواريخ التابعة لدولة الاحتلال».

وأضاف: «لا نستطيع تقييم الأضرار التي وقعت على المواقع الأثرية والتراثية بالتفصيل حتى الآن، إذ لا يمكن إرسال فرق متخصصة في ظل الأجواء الراهنة لرصد حجم الخسائر».

وأوضح أن مواقع التراث العالمي بطبيعة الحال عليها نوع من الحماية، كونها مسجلة بمنظمة اليونسكو كإرث ثقافي يعني الإنسانية جمعاء ويحمل قيمة عالمية استثنائية.

وأكد سعي الوزارة إلى «عدم إعطاء أي مبرر أو زريعة كي تستهدف هذه الأماكن من خلال أي وجود عسكري أو مدني عن طريق إيواء النازحين أو غيره».