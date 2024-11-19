طيران الإمارات تمدد إلغاء الرحلات من وإلى بيروت حتى 31 ديسمبر

أعلنت شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» عن تحديثات بشأن الرحلات الجوية من وإلى العراق ولبنان.

ووفقًا لفضائية «سكاي نيوز عربية»، قالت «طيران الإمارات» إنها ألغت الرحلات من بغداد وإليها حتى 30 نوفمبر 2024 .

وأوضحت الشركة أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يمرون عبر دبي على متن «طيران الإمارات» إلى بغداد، كوجهة نهائية، في نقطة انطلاقهم، حتى إشعار آخر.

ومن جهتها، قالت «فلاي دبي» في بيان إن الرحلات إلى بغداد مستمرة، وأنه سيتم قبول المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة على الشركة للسفر إلى بغداد كوجهة نهائية.

ومن جهة أخرى، أعلنت «طيران الإمارات» إلغاء الرحلات من العاصمة اللبنانية بيروت وإليها حتى 31 ديسمبر 2024، كما أنه لن يتم فيه قبول المسافرين الذين يمرون عبر دبي للسفر إلى بيروت (الوجهة النهائية)، في نقطة انطلاقهم.

ودعا البيان، المتعاملين المتأثرين بإلغاء الرحلات، الاتصال بوكلاء الحجز، للحصول على خيارات سفر بديلة، أو الاتصال بالشركة في حال حجزوا مباشرة من «طيران الإمارات».

كما يُطلب من المتعاملين التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال «إدارة الحجز» لتلقي التحديثات، بحسب بيان الشركة.