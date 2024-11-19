زكريا حمادي: مرموش أفضل لاعب في مركزه بالعالم

أكد زكريا حمادي لاعب المغرب الفاسي وميلان وفولفسبورج الألماني السابق انه سعيد بما يقدمه لاعبي المنتخب المغربي خلال الفترة الماضية على كافة المستويات العمرية، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع ما وصل إليه عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت.

أضاف في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" التوقع بما وصل إليه عمر مرموش زميله السابق في فولسفسبورج الألماني كان صعب جدا".

تابع:" تشرفت بمزاملة مرموش وكنت الأقرب إليه في النادي الألماني وحقيقي ما وصل اليه اللاعب الدولي المصري لم يكن متوقع تماما".

أشار:" كان أمرا مذهلا أن يقدم مرموش هذا المردود وهو خارج من نادي ليس شهيرا مثل الأهلي والزمالك.. مرموش يثق في نفسه كثيرا وايضا في قدراته بشكل كبير".

واصل:" مرموش يعمل من أجل إسمه وما يريده فقط واليوم أصبح أفضل لاعب في مركزه في العالم".

أوضح:" مرموش مر بظروف صعبة وتحديدا في العام الأول له مع فولسفسبورج ولكنه كان يتدرب بشكل جيد رغم عدم مشاركته في المباريات.. مرموش لا يعرف الهزار وجاد جدا".

أضاف:" مرموش كان وحيدا وكنت الأقرب إليه في موسمه الأول مع فولسفسبورج ورغم كل الصعوبات التي واجهها لم يفكر يوما ما في العودة إلى الدوري المصري من جديد".

أكمل:" مرموش كان يرى نفسه انه لاعبا مذهل قادر على كسر كل القيود.. كنا نتحدث كثيرا سويا بل كنا نتدرب بشكل منفرد بجانب التدريبات الجماعية من أجل إعلان الجاهزية وقت الحاجة الينا".

أتم:" أتمني أن يفوز أشرف حكيمي بلقب الأفضل في القارة الأفريقية ونحن فخورين بما يقدمه في القارة الأوروبية، ولكن هناك أيضا لاعبين أيضا مميزين".