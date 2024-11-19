حزب الله يعلن استهداف قاعدة استخبارات عسكرية إسرائيلية في تل أبيب

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة استخبارات عسكرية إسرائيلية في تل أبيب بصواريخ نوعية.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصره استهدفوا قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية».

وأشار إلى أن الهجوم يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وفي وقت سابق، أوضح الحزب أن «عناصره شنوا هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رامات ديفيد (قاعدة جويّة رئيسية في الشمال وتضُم أسراب قتالية حربية) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة».

ولفت إلى أن «عناصره شنوا هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواءي الناحل والمظليين) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 90 كلم، شرق مدينة نتانيا، وأصابت أهدافها بدقة».

وذكر أن عناصره استهدفوا عند الساعة 10:20 من صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل، بصليةٍ صاروخيّة.