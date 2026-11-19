قالت الكاتبة شيرين سامي إنها تميل إلى ترك بعض قصص «تخفيف أحمال» مفتوحة، بحيث يبقى فيها مجال للأمل، موضحة أن ردّ فعل القارئ لا يشغلها أثناء الكتابة، وأنها تختار النهاية التي تقودها إليها الحكاية. واستشهدت بالقصة الأخيرة في المجموعة، قائلة إنها تشعر أحيانًا بأن أبطالها يتمرّدون عليها ويكتبون نهاياتهم بأنفسهم.

جاء ذلك خلال مناقشة المجموعة القصصية، الصادرة عن دار الشروق، في لقاء نظّمه «نادي الكتاب بالعربي» مساء الأربعاء 18 نوفمبر، بمكتبة ببليوتك في أركان بلازا بالشيخ زايد، بمشاركة الدكتورة لنا عبد الرحمن ومنى أبو النصر.

وأضافت سامي أنها أرسلت إحدى قصص المجموعة إلى منصة سبق أن نشرت فيها، وحين رفضت المنصة نشرها قرّرت أن تضمّها إلى الكتاب. وأوضحت أن ما جعلها تتمسّك بالقصة هو الطريقة التي تناولت بها المشاعر، إذ انصبّ اهتمامها على التعبير عنها، وجاءت أحداث الحكاية في خلفية النص.

وتابعت أنها لم تنتبه إلى تكرار الخذلان وخيبة الأمل في القصص إلا بعد الانتهاء من كتابتها، وأن حضور هذين الشعورين لم يكن مقصودًا أثناء الكتابة. وأشارت إلى أنها كتبت قصص المجموعة على مدار نحو عام ونصف، باستثناء قصتين كتبتهما في وقت سابق.

وتطرّقت سامي إلى شخصيات النساء في المجموعة، قائلة إنها ترى أن الإحباط العاطفي شديد لدى كثير من النساء في الفترة الراهنة. وأضافت أنها كانت تتمنى لبعض شخصياتها أن يجدن القوة للاحتجاج على واقعهن، مشيرة إلى أن المرأة قد تكون قادرة على تدبير تفاصيل يومها، بينما تجد صعوبة في التعبير عمّا تشعر به.

وعن قصة «امرأة غير جديرة بالحب»، أوضحت سامي أن المشهد الذي تقول فيه البطلة إنها تذهب إلى الطبيب النفسي لتتعلّم كيف تبكي يدور حول صعوبة التعبير عن المشاعر. وأضافت أن البطلة تستطيع تدبير تفاصيل يومها، لكنها تحتاج إلى من يساعدها على إيجاد طريقة للتعبير عمّا تشعر به.

وتطرّق النقاش إلى اختلاف صور الحب في قصص المجموعة، حتى إن الحب يمتدّ إلى قطعة أثاث في قصة «الشيزلونج». وتناول اللقاء أيضًا كيف تتغيّر العلاقة مع الوقت وتبدّل الظروف، وكيف يمكن للانتقال إلى بيئة اجتماعية أبسط أن يمنح الشخصية قدرًا أكبر من السعادة، إلى جانب حضور حب الوالدين بوصفه حبًّا أقلّ عرضة للشك.