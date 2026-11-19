فازت الكاتبة الأمريكية من أصل فلسطيني هانا ليليث أسعدي بجائزة الكتاب الوطنية الأمريكية في فئة الرواية، وهي إحدى أرفع الجوائز الأدبية في الولايات المتحدة، عن روايتها «باراديسو 17».

وتتناول رواية أسعدي الثالثة الأثر النفسي للنزوح والاقتلاع من الوطن على المهاجرين، من خلال حكاية رجل فلسطيني نجا من النكبة عام 1948، حين فرّ أكثر من 700 ألف فلسطيني من منازلهم أو أُجبروا على مغادرتها على يد إسرائيل، واستلهمت الكاتبة الرواية من قصة والدها الراحل، سامي عبد الفتاح الأسعدي، الذي فرّ من النكبة طفلًا برفقة أسرته، قبل أن يدرس في إيطاليا وينتقل لاحقًا إلى نيويورك.

وفي كلمة ألقتها وهي تبكي خلال حفل تسلم الجائزة، قالت أسعدي: "يا لها من حكاية جميلة تلك التي عشناها، منذ بدايتها عند فراش وفاة أبي وحتى هذه اللحظة، التي تنتهي هنا بقبولي هذه الجائزة"، وأضافت: "إنها حكاية مليئة بالألم".

وتابعت: "كابدت حزنًا شخصيًا عميقًا يفوق قدرتي على التصور أثناء كتابة تلك الرواية؛ حيث شاهدت السرطان ينهش جسد أبي، والإبادة الجماعية تنهش شعبه وأطفاله، وربما تكون هذه هي طبيعة الحكاية الفلسطينية على هذه الأرض؛ حكاية بالغة الجمال، وبالغة الألم".

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بما وصفوه بـ"الشاعرية الأنيقة" في كتابة أسعدي، وقدرتها الطموحة على تطويع الزمن والمكان، معتبرين أن الرواية تقدم صورة استشرافية بالغة الإتقان عن التهجير والصمود.

وحصلت أسعدي على الجائزة البالغة قيمتها 10 آلاف دولار، متفوقة على أربع روايات أخرى وصلت إلى القائمة النهائية، هي «داي» لإدويدج دانتيكا، و«تظاهر بأنك ميت وأنا أحملك» لخوليان ديلجادو لوبييرا، و«البداية والوسط والنهاية» لفاليريا لويزيلي، و«جنة مجنونة» لمورجان توماس.

وفي فئة الكتب غير الروائية، فاز الكاتب المصري عبد الرحمن الجندي بالجائزة البالغة 10 آلاف دولار عن كتابه الأول «هنا: مذكرات عن الثورة والسجن والتحول» الذي يتناول تجربته على مدى ست سنوات قضاها سجينًا سياسيًا في مصر.

ولم يتمكن الجندي من حضور حفل توزيع الجوائز بعدما رُفض منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، فتسلمت الجائزة نيابة عنه محررته هيلين ثومايدس، التي قرأت كلمته خلال الحفل.

وكانت صحيفة «النيويورك تايمز» قد أثارت في وقت سابق من الشهر الجاري تساؤلات بشأن مدى أهلية الجندي للفوز بالجائزة، مشيرة إلى أنه قد لا يستوفي شروط الجنسية أو الإقامة المطلوبة، بعدما غادر الولايات المتحدة هربًا من عمليات الترحيل التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. لكن المؤسسة الوطنية للكتاب، الجهة المنظمة للجوائز، رفضت هذه التساؤلات، مؤكدة أنها لا ترى أي مخاوف تتعلق بأهلية كتابه للمنافسة.

كما رُفض منح الكاتبة السورية سمر يزبك، التي وصلت إلى القائمة النهائية في فئة الكتب المترجمة، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ووصفت المؤسسة الوطنية للكتاب قراريّ رفض التأشيرة في الحالتين بأنهما ظالمان.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على حالات بعينها، لكنها أصدرت بيانًا لوكالة «أسوشيتد برس» قالت فيه إن إدارة ترامب تواصل وضع أمريكا ومصالحها في المقام الأول، من خلال التطبيق الكامل لقوانين الهجرة الأمريكية وضمان السفر القانوني عبر إجراءات التأشيرات، ونقلت الوزارة عن وزير الخارجية ماركو روبيو قوله: "إن التأشيرة الأمريكية امتياز وليست حقًا مفروضًا".

وشهدت الجوائز هذا العام تقديم الناشرين 1912 كتابًا للمنافسة، وتولت لجان تحكيم تضم مؤلفين ومحررين وبائعي كتب وأعضاء آخرين من الوسط الأدبي اختيار الفائزين.

وفي فئة الشعر، فازت بريندا هيلمان بالجائزة البالغة 10 آلاف دولار عن ديوانها «البيت الساكن في الصحراء: تأمل بيئي»، الذي أشادت لجنة التحكيم به باعتباره تصوير متقن ومجرد من العاطفة المصطنعة لحالة السكون التي خيّمت على منزل طفولة الشاعرة عقب وفاة والدتها.

أما جائزة أدب الناشئة، وقيمتها 10 آلاف دولار أيضًا، فذهبت إلى ديفيد ليفياثان وجابرييل داكلز عن كتابهما «معركتنا من أجل الحياة: الإيدز في أمريكا»، وفي سياق متصل، مُنح الكاتب الهندي البريطاني سلمان رشدي ميدالية تقديرًا لـ "إسهامه المتميز في الأدب الأمريكي"، فيما كرّمت طبيبة الأطفال والكاتبة بيري كلاس تقديرًا لـ"خدماتها البارزة للمجتمع الأدبي الأمريكي.

واستعاد رشدي، خلال كلمته، ذكريات انضمامه إلى المشهد الأدبي الأمريكي، بعدما قضى سنوات تحت حماية الشرطة في لندن إثر الفتوى التي صدرت ضده بسبب روايته «آيات شيطانية». كما وجّه الشكر إلى الكاتبة الراحلة أورسولا كيه. لو جوين، التي أبدت إعجابها بروايته الأولى.

وقدّم الحفل، الذي أقيم في قاعة «سيبرياني وول ستريت»، الممثل والكاتب كايل ماكلاشلان، فيما أحيت المغنية ميشيل زونر، صاحبة المذكرات الأكثر مبيعًا «البكاء في إتش مارت»، فقرة غنائية على خشبة المسرح.