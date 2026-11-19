أقيمت مساء الأربعاء 18 نوفمبر الجاري ندوة ثقافية بالمركز الثقافي التركي بالقاهرة، سلطت الضوء على تاريخ مطبعة بولاق ودورها في نشر الثقافة العربية والتركية، باعتبارها واحدة من أبرز المؤسسات التي أسهمت في نقل المعرفة وتبادل الإنتاج الفكري بين مصر والدولة العثمانية.

وشهدت الندوة حضور المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، المدير العام الأسبق لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية «إرسيكا»، والكاتبة والباحثة التركية خديجة آينور، إلى جانب المستشار التعليمي بالسفارة التركية والمنسقة العامة للفعالية، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي والتاريخي وممثلي السفارة التركية.

وتناولت الندوة الأهمية التاريخية لمطبعة بولاق، والدور المحوري الذي لعبته في حركة الطباعة والنشر خلال عهد محمد علي باشا، حيث لم يقتصر تأثيرها على مصر، بل امتد إلى عدد من البلدان، وأسهمت في تعزيز التواصل الثقافي بين القاهرة وإسطنبول، بما يعكس عمق العلاقات المصرية التركية وامتداد جذورها التاريخية.



واستعرضت الكاتبة والباحثة التركية خديجة آينور اهتمامها بتاريخ مطبعة بولاق، موضحة أنها تهتم بكتب المطبعة، ولا سيما الإصدارات المبكرة التي تعود إلى فترة محمد علي باشا، كما تجمع هذه الكتب وتدرس تاريخ المطابع في الدولة العثمانية، وهو ما دفعها إلى تتبع تاريخ مطبعة بولاق وأثرها في حركة النشر والثقافة.

وأشارت إلى أنها نشرت عددًا من المقالات حول المطبعة، معربة عن أملها في إصدار كتاب يتناول تاريخها مستقبلًا.

وأوضحت آينور أن اهتمامها بمطبعة بولاق جاء أيضًا نتيجة وجود عدد كبير من الوثائق والكتب المطبوعة بها في المكتبات التركية القديمة، حيث تحمل العديد من المؤلفات والدواوين التي تمثل جانبًا مهمًا من التراث التركي اسم مطبعة بولاق، وهو ما دفعها إلى البحث في تاريخ هذه المؤسسة والتعريف بأهميتها، خاصة أن إصداراتها لم يقتصر انتشارها على مصر، بل حظيت باهتمام في عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وإيطاليا وإنجلترا.

وأكدت أن مطبعة بولاق كانت منارة لنشر الثقافة العربية والتركية، ولعبت دورًا بارزًا في إتاحة الكتب والمؤلفات وتداولها بين المهتمين بالعلم والمعرفة، كما مثلت إحدى المحطات المهمة في تاريخ الطباعة بالشرق الأوسط والعالم العربي، وأسهمت في توثيق الروابط الثقافية بين مصر وتركيا.

وتطرقت المناقشات إلى عدد من الكتب النادرة المرتبطة بتاريخ المطبعة، ومن بينها نسخ من معاجم ومؤلفات تراثية، فضلًا عن وجود نسخة نادرة من كتاب «لسان العرب» في مكتبة راغب باشا بتركيا، وما أحاط بها من صعوبات تتعلق بإتاحتها وتداولها، في ظل القيود التي كانت مفروضة على بعض المطبوعات. كما تناولت المناقشات دور الباحثين والمهتمين بالتراث في تتبع هذه الإصدارات وتوثيقها وإعادة نشرها.

كما استعرضت الندوة جانبًا من تاريخ راغب مصطفى باشا واهتمامه بجمع الكتب القديمة والمحافظة عليها، إلى جانب أهمية الفهارس التي كانت تصدر للكتب المطبوعة، ودورها في تعريف القراء بمحتويات المؤلفات والأبواب والموضوعات التي تتناولها، بما يسهل الوصول إلى المعلومات وتنظيم حركة النشر والاطلاع.

وتناولت المناقشات كذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالطباعة في تلك الفترة، حيث أشارت إلى بعض النظم التي كانت تتيح للقراء الحصول على الكتب من خلال الاشتراكات والأقساط الشهرية، إلى جانب تقديم تخفيضات على بعض الإصدارات، فضلًا عن طرح كتب متخصصة، ومنها كتب الحساب، بأسعار بسيطة تراوحت بين قرش وقرشين، بما ساعد على توسيع دائرة الاستفادة من المطبوعات وإتاحة المعرفة لشرائح مختلفة من المجتمع.

ولم تغفل الندوة الجوانب الفنية المتعلقة بصناعة الكتاب، حيث جرى الحديث عن أنواع الخطوط المستخدمة في المطبوعات القديمة، وطرق رسم الحروف وإخراج النصوص، إلى جانب بعض الأخطاء الإملائية التي ظهرت في عدد من الإصدارات، باعتبارها تفاصيل تعكس طبيعة العمل الطباعي في مراحله المبكرة والتطورات التي شهدتها هذه الصناعة.

كما شهدت الندوة نقاشًا حول تطور مطبعة بولاق وتحولها إلى المطبعة الأميرية، وما يمثله هذا الامتداد من أهمية في الحفاظ على تاريخ الطباعة المصرية، فضلًا عن الإشارة إلى وجود فهارس وكتالوجات تضم الكتب التي صدرت عن المطبعة، بما يمثل مصدرًا مهمًا للباحثين الراغبين في دراسة تاريخ النشر والإنتاج الفكري خلال تلك المرحلة.

وعكست المناقشات أهمية إعادة قراءة تاريخ المؤسسات الثقافية التي أسهمت في تشكيل الوعي العربي والتركي، والتأكيد على أن العلاقات بين مصر وتركيا لم تقتصر على الجوانب السياسية والدبلوماسية، وإنما امتدت منذ عقود طويلة إلى مجالات العلم والثقافة والطباعة والنشر.

واختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بالتراث المطبوع وتوثيق تاريخ مطبعة بولاق وإصداراتها، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الذاكرة الثقافية المصرية، وأحد الشواهد المهمة على التفاعل الحضاري بين مصر وتركيا، وما أنتجته هذه العلاقة من مساحات مشتركة أسهمت في حفظ المعرفة ونقلها عبر الأجيال.

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