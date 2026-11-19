● لنا عبد الرحمن: الرومانسية في تجربة شيرين سامي بحثٌ عن الجمال

● منى أبو النصر: لكل غرفة في رواية «الحجرات» وجعها وذكرياتها

قالت الكاتبة شيرين سامي إنها تكتب لتستمتع وتشعر بالسعادة، موضحة أنها حاولت أن تجرّب مساحات أخرى في الكتابة، لكنها تفتقد هذه المتعة حين تبتعد عن الرومانسية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجموعتها القصصية «تخفيف أحمال»، الصادرة عن دار الشروق، في لقاء نظّمه «نادي الكتاب بالعربي» مساء الأربعاء 18 نوفمبر، بمكتبة ببليوتك في أركان بلازا بالشيخ زايد، بمشاركة الدكتورة لنا عبد الرحمن ومنى أبو النصر.

وأضافت سامي أن للرومانسية معنى خاصًا لديها، وقالت إن مؤلفات عدد من الكتّاب، من بينهم نجيب محفوظ ومحمد المنسي قنديل وإليف شافاق، «مليئة بالرومانسية». وأعربت عن سعادتها بما تكتبه، وعن أمنيتها أن تصبح يومًا كاتبة رومانسية بالمعنى الذي تقصده.

وقالت الدكتورة لنا عبد الرحمن إن حضور الكتابة الرومانسية تراجع خلال العقود الأخيرة، وإن ما يُكتب منها قد يلقى التجاهل، في ظل اتجاه بعض الكتّاب إلى موضوعات الجريمة والعنف والرعب. ورأت أن الرومانسية في تجربة شيرين سامي أقرب إلى البحث عن الجمال، إذ ينقل النص قارئه إلى مساحة تتجاوز قسوة الواقع، ويستدعي الذكريات ويثير التعاطف مع الشخصيات.

وتوقفت منى أبو النصر عند علاقة المكان بالمشاعر في رواية «الحجرات»، موضحة أن لكل غرفة في البيت وجعها وذكرياتها، وأن الانتقال بين الغرف يتيح للقارئ أن يرى ما عاشته الشخصيات من زوايا مختلفة. وأشارت، في سياق حديثها عن حضور الرومانسية في مؤلفات سامي، إلى كتابها «154 طريقة لقول أفتقدك»، الصادر عن دار الكرمة.

وتحدثت أبو النصر عن حضور الخذلان في قصص «تخفيف أحمال»، مشيرة إلى حكاية صديقتين تتغيّر علاقتهما بعدما تصبح إحداهما مديرة للأخرى في العمل. وأوضحت أن هذا التحوّل يكشف للسارد خللًا كان قائمًا في صداقتهما من قبل، ولم ينتبه إليه إلا بعد تغيّر العلاقة بينهما.

وتعقيبًا على ذلك، قالت سامي إنها اكتشفت بعد الانتهاء من الكتابة أن خيبة الأمل والخذلان يتكرران في قصص المجموعة، موضحة أن ذلك لم يكن مقصودًا أثناء كتابتها. وأضافت أن التعبير عن المشاعر هو ما يشغلها في الكتابة، وأنها تميل إلى ترك بعض الحكايات مفتوحة، بحيث يبقى فيها مجال للأمل. وأشارت إلى أنها كتبت قصص المجموعة، باستثناء قصتين، على مدار عام ونصف.