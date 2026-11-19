قالت الكاتبة شيرين سامي إن «السيدة الكبرى» من أقرب رواياتها إليها، موضحة أنها اختارت اعتماد الرميكية بطلةً لها لقلة المعلومات التي وجدتها عنها في المصادر. وأضافت أن ندرة التفاصيل منحتها مساحة للتخييل، وطرحت عليها في الوقت نفسه سؤالًا عن حدود الخيال في الكتابة عن شخصيات وأحداث تاريخية، وهو السؤال الذي راسلت بشأنه الكاتب الدكتور محمد المنسي قنديل.

جاء ذلك خلال مناقشة مجموعتها القصصية «تخفيف أحمال»، الصادرة عن دار الشروق، في لقاء نظّمه «نادي الكتاب بالعربي» مساء الأربعاء 18 نوفمبر، بمكتبة ببليوتك في أركان بلازا بالشيخ زايد، بمشاركة الدكتورة لنا عبد الرحمن ومنى أبو النصر.

واستعادت الدكتورة لنا عبد الرحمن الحكاية المتداولة عن اعتماد الرميكية والمعتمد بن عباد، التي تُروى لتفسير مقولة «ولا يوم الطين؟». فبحسب الحكاية، رأت اعتماد نساءً يخضن في الطين فاشتهت أن تفعل مثلهن، فأمر المعتمد بمزج المسك الأسود وماء الورد والحناء حتى يصير الخليط كالطين، فخاضت فيه في باحة القصر. وبعد عزل المعتمد ونفيهما، اشتدّ الحديث بينهما ذات مرة، فقالت له اعتماد «والله ما رأيت منك خيرًا»، فردّ عليها «ولا يوم الطين؟»، مذكّرًا إياها باليوم الذي لبّى فيه رغبتها.

وأضافت سامي أنها واجهت صعوبة في العثور على شعر منسوب إلى اعتماد خلال مراجعتها مصادر الشعر الأندلسي. واستوقفها أيضًا أن بعض الروايات المتداولة حمّلت اعتماد مسؤولية إضعاف المعتمد وربطت قصة حبهما ببداية سقوط الأندلس. وأوضحت أن هذه الصورة دفعتها إلى إعادة الكتابة عن اعتماد ووضعها في قلب الرواية.

وتابعت أنها أمضت عامين في القراءة والبحث والكتابة، واستعانت بالكتب والدراسات والخرائط. وحين وجدت أن بعض المصادر تختلف في سرد الوقائع، اعتمدت على ما توافقت عليه المراجع التي قرأتها، واستعانت بسؤال «ماذا لو؟» لتتخيّل ما دار بين الشخصيات وكيف عاشت تلك الوقائع.

وتطرقت سامي إلى صلة الواقع بالخيال في رواية «السيدة الكبرى»، موضحة أنها أشارت إلى فارق السن في بداية الرواية، واختارت ألّا تجعله محورًا في تصوير إحدى العلاقات بين شخصياتها.

وأوضحت سامي أن الموازنة بين ما وجدته في المصادر وما أرادت أن تتخيّله كانت من أصعب مراحل الكتابة، فبعثت برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى محمد المنسي قنديل تسأله عن حدود الحقيقة والخيال في الكتابة التاريخية. ووصفت ردّه بأنه ملهم، موضحة أنه نصحها بأن تمنح نفسها حرية التخييل وتتذكّر أنها تكتب عملًا روائيًا. وأضافت أن رسالته شجّعتها على استكمال «السيدة الكبرى» وتوسيع مساحة الخيال فيها.

وقالت سامي إن القراءات ومقاطع الفيديو الوثائقية ساعدتها على تخيّل الأماكن واستحضار أجواء الفترة التاريخية قبل أن تراها بنفسها. وأشارت إلى أنها كانت تتطلّع إلى زيارتها أثناء الكتابة، لكن الزيارة جاءت في ديسمبر، بعدما أتمّت الرواية وأرسلتها إلى دار الكرمة للنشر، ثم صدرت الرواية في يناير.

وأضافت أنها تأثرت حين دخلت القصر الذي كانت قد كتبت عنه ورأت الحوض والشرفة، وأنها سجّلت لنفسها ملاحظات صوتية في المكان.

وقالت سامي إنها سعيدة بأنها كتبت الرواية قبل الزيارة، إذ طغت بعض المظاهر الحديثة في القصر على الصورة التاريخية التي تكوّنت لديها أثناء الكتابة. ورأت أن الخيال هو ما يمكّن الكاتب من الكتابة عن أماكن لم يرها، مستعينًا في ذلك بالدراسة والبحث.