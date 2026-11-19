جمعت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أنثروبيك حصيلة قياسية للطرح العام الأولي لأسهمها بقيمة 3ر81 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق لحصيلة الطرح العام الأولي لسهم شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والفضاء الأمريكية سبيس إكس التي جمعت 75 مليار دولار.

ومن المقرر بدء تداول سهم أنثروبيك المنافس الرئيسي لشركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي مطورة تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي الشهيرة شات جي.بي.تي في البورصة الأمريكية اليوم الخميس على أساس وصول قيمتها السوقية إلى 5ر1 تريليون دولار.

وقالت أنثروبيك في بيان إنها باعت 980 مليون سهم بسعر 83 دولارا للسهم، في حين كان الحجم المقترح للطرح في البداية يبلغ 825 مليون سهم فقط. وقررت الشركة زيادة كمية الأسهم المباعة بسبب الطلب القوي. كما زاد السعر النهائي لبيع الأسهم عن النطاق السعري المعلن سابقا وكان يتراوح بين 70 و78 دولارا للسهم.

كما باعت أنثروبيك كمية أسهم بنحو 26 مليار دولار مباشرة للمستثمرين لتصل الحصيلة الإجمالية للطرح العام الأولي إلى أكثر من 107 مليارات دولار، في حين كان إجمالي حصيلة طرح سبيس إكس في يونيو الماضي 86 مليار دولار.

وبحسب تقارير إعلامية، تمت تغطية طرح أنثروبيك عدة مرات. ووفقا للحد الأقصى للنطاق السعري المعلن سابقا للطرح، كانت قيمة الأسهم المعروضة للبيع حوالي 64 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاكتتاب فيها حوالي 500 مليار دولار وفقا للمحرر الاقتصادي في شبكة سي.إن.بي.سي.