قال المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنّ أهمية مشروع "نيفيرا" تكمن في كونه يجمع بين السياحة والترفيه والأعمال والتكنولوجيا، التي تمثل جزءاً أساسياً منه منذ اليوم الأول.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الشركة تشارك فيه بصفتها شريك الاتصالات والتكنولوجيا، وستتولى بناء شبكة ألياف ضوئية تغطي كامل مساحة المدينة، التي تبلغ نحو 36 مليون متر.

وأوضح أنّ الشركة ستربط المدينة من خلال الشبكة التي ستؤسسها بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكيية، اعتماداً على شبكتها الرئيسية ومنظومة الكابلات البحرية التي تصل إلى أوروبا، كما ستربطها بمركز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية التابعة للمصرية للاتصالات، بما يتيح تقديم التطبيقات اللازمة لتوفير الخدمات داخل المدينة.

وأشار إلى أن المشروع يأتي تطبيقاً عملياً لتوجهات الدولة ووزارة الاتصالات نحو زيادة الرقمنة وتقديم الخدمات الذكية المتكاملة، مشيراً إلى أن المصرية للاتصالات غيّرت استراتيجيتها وتحولت من شركة اتصالات تقدم خدمات الاتصالات فقط إلى شركة تقدم خدمات رقمية ذكية متكاملة.

ونوه بأن هذا التحول يستهدف توفير حلول رقمية ذكية تساعد في إدارة المدينة وتشغيلها، وتقديم الخدمات للشركات وأصحاب الأعمال، فضلاً عن تسهيل الحياة اليومية للسكان والزوار.

وفيما يتعلق بالعائد الذي يحققه المشروع للمستثمرين والشركات والأفراد، أوضح المهدي أن المصرية للاتصالات ستعمل مع كل مستثمر منذ مرحلة التصميم لاختيار الحلول التكنولوجية التي تتناسب مع احتياجاته وطبيعة نشاطه.

وضرب مثالاً بالفنادق، موضحاً أن الحلول التكنولوجية ستساعد أصحابها على تسهيل إجراءات تسجيل وصول النزلاء وتمكينهم من طلب الخدمات داخل الغرف عبر الهواتف المحمولة، بينما تحتاج المباني الإدارية إلى شبكات يمكن الاعتماد عليها وحلول تدعم بيئة عمل مرنة للموظفين.

وأشار إلى أن المستثمرين الذين يقدمون الخدمات داخل "نيفيرا" سيتمكنون أيضاً من الاستفادة من حلول ذكية تساعدهم على تعظيم الدخل من مشروعاتهم، بما يحقق استفادة عملية من البنية التحتية التكنولوجية التي يوفرها المشروع.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل توقيع مشروع "نيفيرا"، وأعلنت "نيفيرا" وحسن علام القابضة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم تطوير مشروع "نيفيرا" غرب القاهرة الكبرى. وتستهدف الشراكة تطوير المشروع على مراحل وفتح مجالات للتعاون مع المستثمرين والمطورين والمشغلين من مصر وخارجها.

جاء ذلك في إطار التوجه نحو تطوير وجهات استثمارية وسياحية متكاملة في مصر وعقب افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر ٢٠٢٥، بحثت الحكومة توسعة الطاقة الفندقية والأنشطة الترفيهية والتجارية في محيط هضبة الجيزة.

يأتي مشروع «نيفيرا» (NEVERA) برؤية تستهدف تقديم نموذج متطور للتنمية العمرانية والسياحية، يجمع بين الضيافة والترفيه والتسوق والأعمال، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياحية تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات والزائرين من مختلف أنحاء العالم.

ويمتد المشروع على مساحة 36 مليون متر مربع يتم تطويرها على مراحل، ليشكل وجهة متعددة الاستخدامات تضم مجموعة متنوعة من المشروعات والمرافق.