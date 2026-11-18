صرح رئيس مجلس إدارة شركة إنفيديا، هارفي جونز، يوم الثلاثاء، بأن مجلس إدارة الشركة لا يعتزم إعادة جنسن هوانج إلى منصبه كرئيس تنفيذي.

وجاء هذا الإعلان عقب تصريح أدلى به هوانج في وقت سابق من اليوم نفسه، أشار فيه إلى استعداده للعودة لقيادة شركة صناعة الرقائق الإلكترونية في حال دعاه مجلس الإدارة إلى ذلك.

وهذا هو أول تصريح علني لهوانج منذ مغادرته الشركة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، إثر الكشف عن علاقة خارج إطار الزواج جمعته بامرأة يُشتبه في كونها جاسوسة صينية.

وقال هوانج في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه إذا قرر مجلس إدارة الشركة أن عودته تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركة والبلاد، فسيكون "شرفا له تلبية هذه الدعوات"، مقرا بارتكابه "أخطاء جسيمة" في حياته الشخصية.

وفي سياق متصل، أعلن مشرعون بارزون في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء أن هوانج وافق طواعية على المثول أمامهم لإجراء جلسات استجواب مسجلة ومفرغة نصيا.