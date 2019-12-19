«مياه المنيا» تناقش دور معامل مياه الشرب في رفع كفاءة محطات التنقية

عقد قطاع المعامل بشركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعها الدوري لقطاع المعامل مع مديري معامل المياه والصرف بعد تصريح المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة بالمنيا، وبناءا على التوجهات العامة للدولة وتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتكليفات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالاهتمام، لمناقشة دور معامل مياه الشرب في رفع كفاءة محطات التنقية، وما تم من اجراءات لتأهيل معامل الصرف الصحي لرفع كفاءة محطات المعالجة.

وأكد على أهمية الدعم الفني من قبل الشركة القابضة في عقد ورش عمل الكميائيين العاملين بمعامل الصرف الصحي في المعمل المركزي والمعامل الفرعية، وما تم من اجراءات تجاه ورود بقع "زيت- سولار" على مجري النيل والبحر اليوسفي، والتي تشمل مخاطبة (الري- البيئة- حماية النيل- شرطة المسطحات".

وتفعيل دور إدارة تطهير الخزانات في الأفرع وشرح مفهوم الصرف الصناعي، ودور الإدارة العامة للصرف الصناعي في حماية شبكات الصرف ومحطات الرفع والمعالجة.