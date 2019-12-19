باحثون اقتصاديون يتوقعون ارتفاع البطالة في ألمانيا بحلول 2020

توقع باحثون أن يرتفع معدل البطالة في ألمانيا خلال العام القادم، على عكس ما كان سائدا خلال السنوات الماضية.

وفي بيانات اقتصادية نشرها اليوم الخميس، توقع "معهد السياسات الاقتصادية الكلية" التابع لمؤسسة مؤسسة "هانس بوكلر" أن يرتفع عدد العاطلين بنحو 30 ألفا على أساس سنوي.

وذكر المعهد، المرتبط بالاتحاد الألماني للنقابات العمالية، أن هذا سيمثل ارتفاعا في المعدل السنوي للبطالة السنوي من 5% في 2019 إلى 1ر5% العام القادم.

وتوقع الباحثون أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر0% فقط في 2019 و8ر0% في 2020.

وأشاروا إلى أن العدد الأقل من أيام العطلات الرسمية في ألمانيا العام المقبل سيكون له دور مهم. وتجدر الإشارة إلى أن العطلات الرسمية التي تصادف عطلات نهاية الأسبوع في ألمانيا لا يتم تعويضها بأيام عمل.

ويعتقد الباحثون أنه بدون العدد الأكبر من أيام العمل، سيزداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر0% فقط في 2020 .

وأشار المعهد إلى أن ألمانيا تتأثر بالصراعات التجارية الدولية وتباطؤ التنمية الاقتصادية في الصين واستمرار حالة الغموض بشأن الصيغة الفعلية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.