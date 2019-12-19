حقق الأهلي فوزا هاما في مشواره ببطولة الدوري، على الإسماعيلي ( 1 – 0 ) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ9 من الدوري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل وليد سليمان في الدقيقة 77 من ضربة رأسية داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، وذلك بعدما ترجم عرضية محمد هاني من الجبهة اليمنى بطريقة مميزة في مرمى الدراويش.

ورفع وليد سليمان رصيده إلى الهدف 5 في الدوري هذا الموسم، خلف متصدر قائمة الهدافين عبدالله السعيد لاعب بيراميدز صاحب الـ7 أهداف.

واستمر قطار انتصارات الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر في الانتصارات للمرة السابعة على التوالي في الدوري هذا الموسم.

تفاصيل المباراة

بدأ الأهلي الشوط الأول بحثًا عن إدراك هدف المبادرة، حيث انطلق سريعًا التونسي علي معلول من الجبهة اليسرى وأرسل كرة عرضية التقطها محمد مجدي، حارس الإسماعيلي، في أولى هجمات الأهلي في الشوط الأول من المباراة.

وانحصرت الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يسدد محمد الشامي لاعب الإسماعيلي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، يتصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي بثبات.

وانطلق بعدها محمد مجدي «أفشة» صانع ألعاب الأهلي سدد كرة قوية ارتدت من دفاعات الإسماعيلي وتخرج إلى ضربة ركنية، لتمر أول 15 دقيقة من أحداث المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 18 ينطلق أيمن أشرف مدافع الأهلي ويطلق تصويبة قوية تصطدم بعارضة مرمى الإسماعيلي وتخرج إلى ضربة مرمى، في واحدة من أخطر فرص الأهلي في الشوط الأول من اللقاء.

وينطلق حسين الشحات من الجبهة اليمنى في الدقيقة 22 ويمرر الكرة إلى أحمد الشيخ، الذي سدد بمهارة بجوار مرمى الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 33 يطلق محمد مجدي «أفشة» تصويبة قوية تعلو عارضة مرمى الإسماعيلي، ليستمر زحف لاعبي الأهلي في منتصف ملعب لاعبي الإسماعيلي لإدراك الهدف الأول، وسط التكتلات الدفاعية للدراويش.

وينطلق المالي أليو ديانج في الدقيقة 39، ويسدد كرة قوية ولكنها ترتد من دفاعات الإسماعيلي لتصل في النهاية إلى محمد هاني في الجبهة اليمنى، ولكنها تنتهي أيضا دون خطورة، لتمر الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بالتعادل السلبي.