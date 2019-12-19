الظفرة يهزم العين والفجيرة يستعيد الانتصارات على حساب بني ياس

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تغلب الظفرةعلى العين في دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم 2 - 1 اليوم الخميس في افتتاح منافسات المرحلة العاشرة التي شهدت أيضا فوز الفجيرة على بني ياس 1 - صفر.

ورفع الظفرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد العين عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وسجل دييجو جارديل وجواو بيدرو هدفي الظفرة في الدقيقتين 27 من ضربة جزاء و60، بينما سجل كايو كانيدو هدف العين في الدقيقة 51 وجاء من ضربة جزاء.

واستعاد الفجيرة مذاق الانتصارات من جديد بعد ست هزائم متتالية، وتغلب على بني ياس بهدف وحيد سجله عبد الله حسن خلفان بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة.

ورفع الفجيرة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز الثامن.