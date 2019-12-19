محكمة إيطالية توقف طرد معهد بانون للشعبوية من أحد أديرة العصور الوسطى

علقت محكمة إيطالية عملية طرد مركز كاثوليكي محافظ للدراسات وممول من ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مقره بأحد الأديرة في إيطاليا.

ونشرت وزارة الثقافة الإيطالية قرار المحكمة الإدارية بمدينة لاتينا اليوم الخميس، معلنة أنها ستستأنف ضده.

وكان معهد الكرامة الإنسانية "دي إتش آي" قد استحوذ العام الماضي على دير تريسولتي تشارترهاوس الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، بعدما نجح في تأمين عقد إيجار لمدة 19 عاما بالموقع.

لكن وزارة الثقافة رفضت هذا التنازل في أكتوبر بعدما وجدت أن المعهد لا يمتلك الشروط الصحيحة للدخول في عملية المزايدة للموقع.

واستأنف المعهد، ما أدى إلى إعلان التعليق اليوم الخميس. ووفقا لصحيفة" إل ميساجيرو" اليومية، سوف تعقد المحكمة جلسة في 11 مارس للنظر في الحقائق الموضوعية للقضية.

ويبعد الدير البعيد والممتد على مساحة 15 ألف متر مربع حوالي 100 كيلومتر جنوب شرق روما. وكان في وقت من الأوقات يدار من قبل رهبان القديس بينديكت قديس أوروبا، وكان بانون يعتزم تحويل الدير إلى مدرسة لتعليم الشعبوية.